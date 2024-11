Carrefour Italia sbarca a Cagliari: aperto un nuovo express in città in via Manno

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Carrefour Italia è approdato anche a Cagliari, dove sabato ha inaugurato un nuovo punto vendita Express in via Manno 10. Un’apertura che rappresenta un primo presidio nel cagliaritano e che va ad aggiungersi agli altri 8 punti vendita Carrefour in Sardegna. L’apertura si inserisce coerentemente nella strategia di Carrefour Italia, che punta a rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale attraverso lo sviluppo di negozi di prossimità con il supporto di imprenditori in franchising. Questo modello di business rappresenta un elemento differenziante di Carrefour nel panorama italiano e favorisce la crescita dell’imprenditoria, come nel caso di Edoardo Devoto e Alena Cecchetti, che collaborano con l’azienda per offrire un servizio affidabile e di qualità alla propria comunità.

Il nuovo Carrefour Express si estende su un’area di vendita di circa 200 metri quadri e offre un’ampia selezione di prodotti alimentari ed eccellenze del territorio, con un assortimento di referenze in grado non solo di rispondere alle esigenze dei consumatori della zona, ma di rafforzare ulteriormente il legame con il territorio e le tradizioni culinarie della regione. Il nuovo punto vendita offrirà diversi servizi aggiuntivi, tra cui la consegna a domicilio grazie a partner come Glovo, Deliveroo e Just Eat.