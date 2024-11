Cagliari, infermieri del Santissima Trinità trasferiti senza preavviso e senza motivo

Cagliari – Infermieri del Santissima Trinità trasferiti “senza alcun preavviso e motivazione”: “Dalla Ostetricia e Ginecologia presso altre strutture, nell’ultimo periodo 5 infermiere”. Non solo: “Risulterebbero sottratti alle attività proprie del ruolo rivestito molti Infermieri, distratti a svolgere attività meramente, amministrative”. “Un fabbisogno infermieristico nella Asl 8” sforbiciato, a vantaggio delle funzioni amministrative: dal supporto ai pazienti alle scartoffie, insomma. A Segnalare il fatto è la Fials, con una nota inviata anche all’assessore alla Sanità della Regione: “Nell’ultimo periodo sarebbero state trasferiti ben 5 Infermiere, tale increscioso “modus operandi” sembrerebbe avvenire senza alcuna apparente motivazione”. “La misura è colma – spiega il segretario provinciale dell’organizzazione sindacale Giampaolo Cugliara – i lavoratori della ASL 8 di Cagliari sono indignati per la gravissima situazione e l’ingiustizia costante che vivono sulla propria pelle; aggiungiamo che una cattiva gestione nell’allocazione delle risorse umane si trasforma inevitabilmente in maggiori costi per la Regione Sardegna, poiché rende vani tutti gli sforzi di colmare le carenze d’organico con ulteriori nuove assunzioni”.