La storia di Deborah: non cura il tumore per far nascere la sua bambina e muore a 38 anni

Una storia d’amore e sacrificio estremo di una giovane mamma che ha anteposto la sua gravidanza e la vita della sua bambina a se stessa. Deborah Vanini, una splendida ragazza di 38 anni della provincia di Como, ha scoperto di aspettare una bambina con il suo compagno Massimo e nello stesso momento di avere un tumore. Come racconta La Provincia di Como, un trauma che la stessa Deborah fa raccontato sui suoi social: “Il giorno in cui ho scoperto di essere incinta, ho scoperto anche di avere un tumore al 4 stadio. Uno shock. Avevo una vita da sogno fino al giorno precedente. Dalla notizia più bella alla più brutta in 25 secondi netti. Dalla gioia più grande alla disperazione più assoluta. Dall’estasi alle pene dell’inferno.” Da qui, il dramma di una famiglia e di una donna, che ha scelto di proseguire la sua gravidanza senza iniziare le cure per il tumore già in stato avanzato. La sua bimba è nata a settembre, ma Deborah purtroppo se ne è andata poche ore fa a causa di una tromboembolia al polmone post partum prematuro. A darne la notizia suo papà Antonio. Oggi, invece, l’ultimo struggente saluto a Deborah.