Cagliari, dopo il mare una distesa di rifiuti: cartacce e bottiglie sulla sabbia, ecco come si presenta il Poetto quando inizia a calar il sole.
Banchettano felici i gabbiani, in cerca di qualcosa da mangiare, rovistano tra il pattume lasciato in giro da chi, dopo aver goduto di mare e sole, va via ma senza ritirare i rifiuti prodotti.
Tante le segnalazioni da parte dei cittadini rispettosi, come questa, che mette in evidenza la maleducazione e il non rispetto verso il bene di tutti, nei confronti dell’ambiente e di tutti coloro che vorrebbero passeggiare in spiaggia senza assistere all’escalation della vergogna.