Selargius, 2 anni senza Najibe: per l’anniversario della sua tragica scomparsa, anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il memorial di calcio, per parlare di sicurezza stradale e di prudenza nella guida.

La bella ragazza non c’è più ma indelebile è il suo ricordo nel cuore dei suoi genitori e di tutti coloro che l’hanno amata. Ha perso la vita nel terribile schianto di viale Marconi il 10 settembre 2023: un’alba di sangue che segnò la vita di 4 giovani.

Un dolore troppo grande che si è trasformato in lotta per papà Omar e mamma Merita contro il manacato rispetto delle regole stradali: da tempo si prodigano per far capire soprattutto ai giovani.l’importanza di una guida sicura.

Tra le iniziative anche un memorial di calcio, il quale l’anno scorso è riuscito a richiamare centinaia di giovani. E l’appuntamento si ripete: “In occasione del 2′ anniversario della scomparsa di nostra figlia Najibe, il 10 Settembre a Selargius si terrà il secondo memorial di calcio dove oltre al torneo, parleremo di sicurezza stradale e di prudenza nella guida, vi aspettiamo numerosi. Omar e Merita”.

“Per chi volesse dare un contributo per il memorial di Najibe Zaher, l’Iban corretto è il seguente:Omar Zaher

IT70o0306967684577729840669

Causale, contributo per memorial Najibe Zaher”.