Odissea per i passeggeri del volo Ryanair in partenza questa sera da Perugia e diretto a Cagliari. L’aereo, previsto alle 18:40, è rimasto fermo a terra per circa un’ora e mezza a causa di un’avaria ai sistemi operativi dell’aeroporto militare di Decimomannu, guasto che ha avuto ripercussioni anche sul traffico civile, impedendo l’assegnazione degli slot di atterraggio. A bordo, il disagio è stato pesante soprattutto per anziani e bambini, costretti ad attendere sotto il caldo senza poter scendere dal velivolo. Solo alle 20 circa, il volo è riuscito a decollare, mettendo fine a un’attesa estenuante che i passeggeri descrivono come “una vera e propria odissea”.