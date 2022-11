Cagliari, denunciato dopo una lite in strada: nascondeva un pugnale di 30 cm.

Il 15 novembre, a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per porto abusivo di armi un 47enne del luogo, con pregiudizi di polizia. I Carabinieri, su disposizione della Centrale Operativa del Comando Provinciale, sono intervenuti in via Donizetti, all’angolo con via Fais, dove era stata segnalata una lite tra due uomini. Sul posto, i militari hanno accertato la presenza dell’uomo il quale aveva delle ferite al volto e al capo e non ha fornito chiarimenti sulle modalità con le quali se le fosse procurate. Insospettiti dal suo atteggiamento, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e rinvenuto un pugnale della lunghezza di 30 cm. Sul posto è stato fatto intervenire il personale medico del 118 che ha prestato le prime cure del caso. L’arma è stata posta sotto sequestro.