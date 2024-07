Cagliari, dedica la tesina della terza media alla polizia: 13enne riceve i complimenti del questore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ha incentrato la sua tesina di terza media sulla polizia, compiendo un lungo e duro lavoro di ricerca di dati e particolarità legate all’organo principale della pubblica sicurezza italiana. Riccardo, tredicenne di Cagliari, intanto è già riuscito a coronare un suo sogno, ovvero incontrare i vertici cittadini della polizia, il questore Rosanna Lavezzaro e la portavoce Maria Bonaria Angius, come raccontato nella pagina Facebook di Agente Lisa.

“Che onore per la polizia di Stato essere raccontata nella tesina di esami di scuola media. Riccardo, 13 anni, ha dato così valore al nostro lavoro, che lo appassiona tanto. Le congratulazioni per lui sono giunte direttamente dal questore di Cagliari, che lo ha ricevuto per complimentarsi dell’ottimo lavoro fatto. Chissà se in futuro Riccardo farà parte della nostra grande famiglia.

Complimenti ragazzo e auguroni”.