Pensionata si allontana da Furtei, rintracciata e soccorsa a Sanluri

Nella serata di ieri, i carabinieri di Villanovafranca e di Sanluri sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso per una donna in stato di crisi depressiva e agitazione, allontanatasi da Furtei.

La donna, una pensionata di 64 anni residente a Furtei, si era già resa protagonista di episodi simili in passato. Le ricerche, coordinate dalla nostra Centrale Operativa che ha sapientemente coordinato le pattuglie sul territorio, sono state orientate dal servizio localizzazione urgente per salvataggio vite umane, che ha consentito di circoscrivere l’area e, infine di rintracciare l’anziana in centro a Sanluri.

All’arrivo dei militari, la donna era in stato di disorientamento e minacciava atti autolesivi. Una volta rasserenata, si è convinta a sottoporsi a un ricovero temporaneo.