Conto alla rovescia per il Natale a Cagliari, che si prepara a trasformare il centro cittadino in un grande spazio dedicato alle feste, tra mercatini, intrattenimento, proposte gastronomiche e iniziative per le famiglie. Dal 1° dicembre fino all’Epifania, le vie e le piazze del cuore della città si vestiranno a festa, con un programma potenziato rispetto alle passate edizioni.

Tra i luoghi protagonisti ci sarà piazza del Carmine, che punta a ritrovare pienamente il proprio ruolo di spazio di aggregazione e punto di riferimento per gli eventi cittadini. «Sta pian piano tornando a un livello di sicurezza ottimale e noi puntiamo molto sulla valenza che questo luogo ha nell’ospitare tanti tipi di attività», è l’indicazione dell’amministrazione, che guarda proprio alle iniziative natalizie come un’occasione per rilanciare la piazza.

Il piano prevede un’ampia distribuzione delle attrazioni: 40 casette tra piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele II e altre 40 in piazza del Carmine. Qui troveranno posto anche una pista di pattinaggio, un’area giochi e uno spazio dedicato alla somministrazione di cibi e bevande. Il calendario completo degli appuntamenti sarà presentato nelle prossime settimane, ma la macchina organizzativa è già al lavoro per definire gli spazi e coordinare le attività.

A curare l’organizzazione sarà il Centro commerciale naturale Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Yenne, che si è aggiudicato l’affidamento triennale valido fino al 2028. Alla riuscita delle festività contribuiranno anche CTM ed Ente Fiera, con iniziative pensate per favorire la partecipazione e ampliare l’offerta rivolta a residenti e visitatori.

Per agevolare gli spostamenti, CTM attiverà le navette natalizie gratuite, finanziate dal Comune di Cagliari. Il servizio seguirà un percorso circolare con partenza e arrivo in piazza Yenne, collegando il centro con diverse zone della città fino al quartiere di San Benedetto. Saranno impiegati due mezzi da sei metri, con corse ogni 20 minuti nei giorni di apertura dei mercatini: dalle 9 alle 15 e dalle 16.30 alle 20.30.

Il calendario delle feste si estenderà anche alla Fiera di Cagliari, dove tornerà fino all’Epifania la Fiera Natale, giunta alla 44ª edizione. Grazie al contributo della Regione, la manifestazione si propone di superare la formula del tradizionale mercatino per diventare una vetrina dedicata ai territori e un luogo di incontro per le famiglie. L’ingresso e tutte le attività saranno gratuiti.

L’obiettivo è rendere il Natale un’occasione per vivere la città, sostenere le attività commerciali e valorizzare gli spazi pubblici, con un’offerta capace di coinvolgere pubblici diversi e accompagnare Cagliari per oltre un mese, fino alla chiusura delle festività.