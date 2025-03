Dalla serata di ieri fino alle prime luci dell’alba, i Carabinieri delle Stazioni di Villanova, Sant’Avendrace, Pirri, San Bartolomeo e Stampace, con il supporto del Nucleo Cinofili, del NAS di Cagliari e del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno dato vita a un servizio coordinato di controllo del territorio.

Nel corso della nottata, sono state identificate oltre 100 persone e quattro di esse sono state denunciate. Un 28enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana nel corso di una perquisizione personale. Una 48enne residente a Villaspeciosa, fermata alla guida della propria autovettura, si è rifiutata di sottoporsi all’alcoltest. Oltre al ritiro della patente, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e la donna sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza. Un 36enne cagliaritano, invece, è risultato positivo al test etilometrico con un tasso alcolemico di oltre il doppio del limite consentito dal codice della strada. Anche in questo caso, i militari hanno proceduto con il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo, mentre il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Infine, un 63enne residente a Quartu Sant’Elena, fermato alla guida di un’auto dopo aver ignorato l’alt imposto dai militari, è risultato privo di patente poiché mai conseguita. L’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e il mezzo sequestrato.

I controlli hanno permesso anche di individuare due soggetti in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, che sono stati segnalati alla Prefettura. Un 22enne cagliaritano è stato trovato con 0,28 grammi di hashish e 4,21 grammi di marijuana, mentre un 39enne, anch’egli cagliaritano, aveva con sé 3 grammi di marijuana.

L’attività ha riguardato anche alcuni esercizi commerciali. Presso un locale di via San Lucifero, di proprietà comunale e gestito da una società privata, sono in corso accertamenti sulla regolarità delle autorizzazioni all’intrattenimento musicale e sul rispetto dei limiti sonori. In un altro locale di via Mameli, il titolare è stato sanzionato con una multa di 440 euro per omessa vigilanza sul divieto di fumo all’interno del locale.

Nei prossimi giorni i servizi di monitoraggio saranno intensificati, con particolare attenzione ai luoghi della movida e alle principali arterie stradali, per prevenire comportamenti a rischio e garantire il rispetto delle normative vigenti. I controlli interesseranno sia le aree urbane sia quelle periferiche, con il coinvolgimento di reparti specializzati e il supporto di strumenti tecnologici avanzati. L’obiettivo rimane quello di assicurare la tutela della cittadinanza e la salvaguardia del territorio, rafforzando la presenza dell’Arma e rispondendo in modo tempestivo alle esigenze di sicurezza della popolazione.