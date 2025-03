Proseguono secondo programma i lavori per l’implementazione dei servizi in vista della prossima stagione turistica, opere che sono “solo l’inizio di un programma più ampio di interventi di sviluppo turistico, che interesseranno ancora la spiaggia di Tuerredda, il porto e Portu Tramatzu, per citare quelli più imminenti e per i quali abbiamo già recuperato i finanziamenti” spiega il sindaco Angelo Milia. Una delle spiagge più belle di tutta l’Isola e meta di ritrovo per migliaia di turisti che ogni anno scelgono questo angolo di paradiso per trascorrere le vacanze. Colori e profumi sono concessi da madre natura, come la candida sabbia fine che accoglie le carezze del mare. Per rendere il luogo più fruibile ci pensa invece il Comune con una serie di interventi

che prevede il rifacimento della recinzione e degli accessi nel parcheggio comunale e l’installazione di un blocco servizi in prossimità dell’arenile, dotato di doccette lavapiedi, docce e bagni a servizio della spiaggia libera. Una rinfrescata quindi prima di andare via per togliere dai piedi e dal corpo ogni prezioso granello che, attraverso la doccia, potrà essere restituito al suo habitat e non portato a casa.