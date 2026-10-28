La stazione ferroviaria di Elmas Aeroporto avrà da giovedì 29 un nuovo accesso diretto al polo commerciale. L’opera, realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con un investimento di 1,2 milioni di euro, amplia le possibilità di ingresso allo scalo e migliora i collegamenti pedonali tra la ferrovia, le attività commerciali e le aree di parcheggio.

Il nuovo ingresso conduce direttamente al primo marciapiede attraverso una scala e una rampa dedicata alle persone con mobilità ridotta. Una soluzione che rende la stazione più accessibile e agevola gli spostamenti anche per chi non è diretto in aeroporto, ma frequenta le attività e i servizi presenti sul lato opposto della linea ferroviaria.

I lavori hanno riguardato anche gli spazi esterni, con la realizzazione di percorsi pedonali verso il polo commerciale, i parcheggi e i marciapiedi. L’intervento punta a semplificare gli spostamenti a piedi e a favorire l’interscambio tra il treno e il trasporto pubblico locale.

Con il secondo accesso, la fermata amplia così la propria funzione: da punto di riferimento per i viaggiatori diretti all’aeroporto a collegamento tra due aree del territorio finora separate dalla ferrovia. Un miglioramento che rafforza l’accessibilità della zona e contribuisce a rendere più agevole la mobilità quotidiana di residenti, lavoratori, studenti e visitatori.

La maggiore facilità di accesso al servizio ferroviario può inoltre favorire una riduzione degli spostamenti in auto privata. L’obiettivo è incentivare l’utilizzo del treno, contenere il traffico stradale e limitare l’impatto ambientale legato alla mobilità, attraverso un collegamento più funzionale tra le diverse infrastrutture e i servizi presenti nell’area.