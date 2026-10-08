Quasi 190mila euro per rendere più accessibili e sicuri i cimiteri cittadini. La Giunta comunale di Cagliari ha dato il via libera al progetto esecutivo per una serie di interventi di manutenzione, finanziati con fondi comunali e proposti dall’assessore Yuri Marcialis.

I lavori riguarderanno diversi aspetti delle strutture e terranno conto anche delle segnalazioni arrivate dai cittadini. Previsto il rifacimento delle pavimentazioni più deteriorate e la realizzazione di scivoli e piccole rampe per eliminare le barriere architettoniche.

Gli interventi comprenderanno inoltre la posa di scale scorrevoli a parete e la messa in sicurezza di quelle già presenti, oltre alla riparazione delle fontanelle e alla manutenzione di panchine e vaschette. In programma anche lavori su alcuni tratti delle reti fognarie e idriche, con l’obiettivo di migliorare complessivamente la fruibilità degli spazi.