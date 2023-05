Cagliari, cerca di rubare alcolici per l’ennesima volta: nei guai il clochard Roberto Medas

Ha cercato di rubare una bottiglia di limoncello, per l’ennesima volta, dal market Gieffe di via Dante a Cagliari. Roberto Medas, noto clochard 58enne, tornato a bivaccare nella strada dopo essersi allontanato da una comunità dell’hinterland, è finito nuovamente nei guai. Gli agenti della squadra volante l’hanno bloccato, ammanettato e portato in questura: Medas, bene andando, rischia una nuova denuncia dopo quella di qualche giorno fa, da parte dei carabinieri, per avere incendiato un contenitore di rifiuti e avere danneggiato alcune macchine parcheggiate. I commercianti del tratto di strada nel quale Medas è tornato a bivaccare sono esasperati. Simone Marrocu, direttore di una scuola privata, afferma che “è entrato nella nostra struttura, di notte, e ha rubato giacconi e gadget. Ho dovuto rinforzare i controlli notturni. Rispetto a qualche mese fa Roberto è cambiato, noi abbiamo bisogno di essere tutelati perchè non ce la facciamo più”.

Non era presente al momento del furto ma conosce benissimo tutta l’escalation anche uno dei lavoratori del market di via Dante, Nicola Giannoni: “Qualche giorno fa ha addirittura alzato la griglia della fogna davanti alla nostra attività, ha fatto i suoi bisogni e poi ha lasciato la grata in mezzo alla strada, oltre ad avere incendiato il cestino della spazzatura. Va aiutato in qualunque modo, purtroppo non è più gestibile. Non è il primo limoncello che cerca di portarsi via. La sera, ormai, dobbiamo sempre tenere in azione un vigilante”.