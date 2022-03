Cagliari, cede droga e medicinali ad uno straniero: denunciato giovane algerino

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Stampace hanno denunciato in stato di libertà per somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica e detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale un algerino 22enne, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti. Il ragazzo è stato fermato nel pomeriggio in piazza Matteotti, in quanto notato dai militari operanti mentre era intento a cedere qualcosa a un 31enne libico, residente a Quartu Sant’Elena. A seguito dell’immediato intervento è emerso che oggetto della transazione erano stati alcuni farmaci soggetti a prescrizione medica, in particolare 15 pastiglie di un farmaco antiepilettico e 2,44 grammi di hashish in barrette. Nel medesimo contesto il libico è stato trovato in possesso di una dose di marijuana. I farmaci e le sostanze stupefacenti sono stati sottoposti a sequestro probatorio penale. Entrambi gli stranieri sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori di stupefacenti.