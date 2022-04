Cagliari, c’è l’ok del Governo: nuovo look per San Benedetto e pista ciclabile dal mercato a Terramaini

Soldi per il mercato di San Benedetto e la pista ciclabile fino al parco di Terramaini: c’è l’ok del Governo che darà i fondi alla Città metropolitane al Comune di Cagliari.

“Come annunciato circa un mese fa, il Governo ha ufficialmente assegnato le risorse destinate al Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Cagliari”, ha dichiarato il primo cittadino Paolo Truzzu, “fondi del Pnrr che ci permetteranno di realizzare i 33 progetti previsti tra i quali rientrano gli importanti interventi su Cagliari: la riqualificazione dei mercati civici / Mercato di San Benedetto, la sistemazione delle sponde e dragaggio del canale di Terramaini / La Palma, i percorsi verdi per l’asse mercato civico di San Benedetto e il parco di Terramaini. Tenacia, lavoro e pazienza. Così si raggiungono buoni risultati e belle notizie per la città di Cagliari e per tutta la città metropolitana”.

Tra le novità più importanti il nuovo mercato civico con terrazza panoramica, aperto anche la sera e con un boulevard di bancarelle all’esterno. Sarà a basso consumo energetico, non perderà la sua identità storica e sarà completamente rinnovato all’interno, avrà il terrazzo all’ultimo piano fruibile e sarà circondato da nuove aree esterne, ottimizzando il posizionamento delle bancarelle come un moderno boulevard, ricco di servizi e funzionale, con stalli preinstallati ed esteticamente omogenei che saranno messi a disposizione degli esercenti.

L’altra novità è la pista ciclabile. E’ il progetto “Percorsi Verdi” redatto dallo Studio di Architettura paesaggista – Thesis, dell’archistar Joao Nunes che costituisce un collegamento con piste ciclabili, piazze riqualificate e nuovo verde, che parte dal mercato civico e arriva al parco di Terramaini.

Il tracciato si snoda in un’area residenziale e nel cuore della città, priva di connessioni ciclopedonali e con la necessità di riqualifica delle aree verdi sul manto stradale.

Parte da via Sant’Alenixedda, attraversa via Giudicati e giunge alla connessione con il parco di Monte Claro, seguendo via Medaglie D’oro, crea un’opportunità di intervento anche nell’area di parcheggio esistente in piazza Giudicessa Elena. Seguendo invece via del Nastro Azzurro sfiora il parco Giovanni Paolo II e successivamente, percorrendo via Grandi, attualmente a senso unico, arriva a via Castiglione. Continuando su via Gioia si collega al Quartiere Europeo e proseguendo su via Vesalio, arriva al Parco di Terramaini, presto collegato col canale navigabile.