Cagliari, fuoco nella notte a Sant’Elia: in fiamme una rivendita di tabacchi

Cagliari incendio di una rivendita di tabacchi nel quartiere di Sant’Elia, i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme all’intera struttura e degli appartamenti sovrastanti. Intervento dei Vigili del Fuoco dopo le 3:30 per l’incendio di un attività commerciale, una tabaccheria in via Schiavazzi, nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari.

Le fiamme che si sono propagate anche all’interno hanno distrutto il distributore automatico per la vendita dei tabacchi, la serranda d’ingresso coinvolgendo l’interno del locale.

Dalla prima segnalazione giunta alla Sala operativa 115, è tempestivamente intervenuta una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando con un’APS, supportata da un automezzo per gli autorespiratori dove gli operatori Vdei Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura evitando il coinvolgimento dell’intera attiva commerciale e agli appartamenti sovrastanti.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause.

Nessuna persona risulta coinvolta.

Sul posto presente la Polizia di Stato che hanno avviato gli accertamenti e le indagini di loro competenza.