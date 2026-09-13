Cagliari, cantiere che parte proprio nella settimana di apertura delle scuole: da domani, 14 settembre, inizieranno i lavori di fresatura e bitumatura in via Piero della Francesca, una delle arterie più trafficate della zona. E dal 16 settembre riapriranno le scuole. Roberto Mura presenta un’interrogazione: “A Cagliari ormai i cantieri iniziano a fare paura”.

Preoccupazione per i possibili disagi a causa dei lavori multipli in città: da piazza d’Armi a viale Diaz ruspe e operai non si fermano. Il consigliere di minoranza Mura: “Una mamma mi ha scritto: «Sono nel panico per domani. Devo andare a lavoro e portare mia figlia a scuola. Non so nemmeno come riuscirò a uscire di casa».

Ed è difficile darle torto.

Nelle settimane precedenti sono state interessate alcune strade limitrofe e meno trafficate. La strada principale, invece, viene lasciata proprio per i giorni in cui migliaia di famiglie torneranno a muoversi contemporaneamente per accompagnare i figli a scuola e raggiungere il posto di lavoro.

I lavori sono necessari e nessuno contesta che le strade debbano essere sistemate. Ma una buona amministrazione deve anche saperli programmare.

Perché scegliere proprio questi giorni? Perché non intervenire durante l’estate o almeno completare i lavori più invasivi prima dell’apertura delle scuole?”

Mura, Alleanza Sardegna, ha presentatoun’interrogazione urgente “per chiedere spiegazioni e soprattutto per sapere quali misure verranno adottate per evitare che tutta la zona finisca paralizzata.

A Cagliari ormai i cantieri iniziano a fare paura. Non per i lavori in sé, ma perché troppo spesso vengono aperti nei momenti peggiori e senza che i cittadini riescano a capire quale programmazione ci sia dietro.

Chi vive la città non può essere costretto ogni volta a subire le conseguenze di scelte politiche e organizzative sbagliate”.