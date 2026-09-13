E’ mancata all’affetto dei suoi cari
CARMEN MOCCI
Ved. PITZALIS
Addolorati ne danno il triste annuncio i figli Alessandra con Mario, Loredana, Barbara con Juan Carlos, Alberto e gli adorati nipoti Laerte e Karel.
I funerali avranno luogo il giorno 14 settembre nella Parrocchia della Madonna della Strada, in Cagliari, ove alle ore 16 sarà celebrata la Santa Messa corpore praesenti.
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