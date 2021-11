Cagliari, ubriaco travolge col camion 2 donne sulle strisce pedonali: denunciato per lesioni e guida in stato di ebbrezza

Gravissimo incidente stradale questa sera in via Quirra a Cagliari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si tratta di un investimento di due donne che stavano attraversando le strisce pedonali.

Sono madre e figlia, V. G. di 84 anni anni 84 e M.R., 57, ora ricoverate, entrambe in gravi condizioni (assegnato il codice rosso) al Brotzu e al Policlinico universitario.

All’investitore, P.A., di 55 anni, che si trovava alla guida dell’autocarro, è stata ritirata la patente, mentre il veicolo è stato sequestrato ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il conducente del veicolo è risultato inoltre positivo all’alcoltest. Per lui si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali gravissime. Sono in corso ulteriori accertamenti della Polizia Locale di Cagliari.