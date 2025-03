L’ultima corsa di Fabio Argiolas resta un ricordo indelebile per chi lo conosceva. Il militare 42enne di Monserrato, grande appassionato di sport, perse la vita nel dicembre 2021 precipitando per decine di metri lungo i sentieri della Sella del Diavolo, uno dei luoghi più suggestivi ma insidiosi della costa cagliaritana. Quella stessa area è tornata tragicamente alla ribalta pochi giorni fa con la morte di due fidanzati di Quartu e di Monica Perra, uniti dallo stesso tragico destino. In soli quattro anni, quattro giovani sardi hanno perso la vita mentre facevano ciò che amavano: una passeggiata immersi nella natura spettacolare della loro terra. La bellezza incontaminata dei piccoli angoli di paradiso della costa cagliaritana continua ad attirare escursionisti e sportivi, ma i recenti incidenti sollevano interrogativi sulla sicurezza di questi percorsi, mettendo in luce i rischi nascosti dietro il fascino di un paesaggio mozzafiato.