Cagliari, “caduti dalla moto per colpa della ghiaia: cerchiamo la coppia che ha visto l’incidente”

“Aiutateci a trovare i testimoni del nostro incidente in moto, accaduto giovedì 2 maggio 2019, alle 14.20 circa in via Tramontana, subito dopo il ponte direzione asse mediano a Cagliari. Era una coppia con due bici gialle piccole forse il modello era “Graziella”, il loro accento non era sardo ma conoscevano bene Cagliari perché quando hanno chiamato l’ambulanza sapevano in quale via ci trovavamo”. E’ l’appello del nostro lettore Massimiliano per la rubrica Angolo dei Lettori per trovare gli unici testimoni del loro incidente, che hanno chiamato i soccorsi. Il numero da contattare 3408358606.