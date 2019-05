Cagliari, Truzzu: “Non sono contro il Corso pedonale ma decideremo con i cittadini”

Un Corso di polemiche e nuove aperture, prevalentemente legate al food. I negozianti storici sono quasi tutti compatti nel segnalare che “era meglio quando passavano le auto, negli ultimi tre anni gli affari sono calati”. Tra via Sassari e l’arco di Palabanda zero motori e tutti a piedi, con i titolari dei ristoranti che hanno potuto mettere i tavolini fuori. Una situazione “spinosa”, per il prossimo sindaco della città. Paolo Truzzu, candidato di tutto il centrodestra, spiega che “alla fine devono vincere i cittadini. Non basta vantarsi di aver pedonalizzato una strada, e io sono il primo a favore delle pedonalizzazioni, ma a contorno serve un serio progetto. Sono pronto a discutere con chi lavora e chi vive nel Corso Vittorio e poi, sulla base di quello che emergerà verificherò bene con la Giunta e prenderemo una decisione, assumendocene la responsabilità”, afferma l’esponente in quota Fratelli d’Italia.

Quindi, se Truzzu diventerà sindaco, tra le questioni da affrontare ci sarà anche quella dell’attuale Corso pedonale. Già nei giorni scorsi aveva osservato che “da piazza Yenne a via Sassari ha funzionato”, e oggi rimarca che “per ogni pedonalizzazione serve un progetto che porti, alla zona nella quale viene fatta, ricchezza e non povertà, sennò l’obbiettivo non è raggiunto”.