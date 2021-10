Cagliari, buoni spesa per cittadini in difficoltà: a breve la pubblicazione con criteri e modalità

È in pubblicazione l’Avviso recante i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa a favore dei cittadini che si trovano in difficoltà economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nell’ambito delle misure previste dalla Legge n. 106/2021 e dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020.

A breve, con successivo comunicato verranno resi i termini di decorrenza e di scadenza per la presentazione delle domande che avverrà esclusivamente per via telematica attraverso apposita piattaforma che sarà resa disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cagliari, cui si accederà esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

I buoni spesa verranno erogati attraverso accreditamento dell’importo sulla tessera sanitaria.

I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Cagliari alla data di decorrenza del termine per la presentazione delle domande; potranno beneficiare dei buoni spesa i nuclei familiari in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore ad € 12.000,00 (ordinario o corrente).

Il presente avviso viene pubblicato al fine di garantire ai cittadini la possibilità e il tempo necessario per richiedere o aggiornare l’ISEE, richiedere la tessera sanitaria e/o acquisire lo strumento di autenticazione (SPID o CIE), obbligatorio sulla base della normativa vigente per l’accesso alla piattaforma online di presentazione delle domande, ove non già posseduti.

Per informazioni è possibile inviare una email all’indirizzo buonispesa@comune.cagliari.it.