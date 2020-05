Cagliari, beffa a Monte Claro: off limits gli attrezzi per le attività sportive

L’attività motoria e sportiva nei parchi è consentita. Ma chi pensava di poter utilizzare gli attrezzi ginnici per fare attività sportiva a Monte Claro è rimasto beffato. Le aree per la pratica sportiva sono state trattate come le aree giochi per bimbi e quindi chiuse. Le sbarre sono state tutte avvolte con delle reti e sono quindi inutilizzabili. “Facile disporre divieti anziché valutare opzioni diversificate. Gli attrezzi ginnici del Parco di Monte Claro sono stati equiparati ai giochi dei bambini benché siano destinati ad adulti sportivi e utilizzabili singolarmente”, si legge nella pagin. Facebook Senso Civico Cagliari. “Precisiamo che alcuni attrezzi sono ostacoli da superare di corsa o da saltare senza essere toccati con le mani, altri usati esclusivamente con i piedi e altri ancora utilizzati immancabilmente con l’uso di guanti personali per effettuare prese più sicure onde evitare la formazione di vesciche sulle mani. Non comprendiamo, quindi, quali preoccupazioni abbiano portato a tali decisioni”.