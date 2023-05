Cagliari, batte Abbanoa dopo due anni da incubo: “Non dovrà pagare 12500 euro di conguagli”

Abbanoa ci ha provato, il cittadino non ha però alzato bandiera bianca con conseguente apertura del portafoglio, si è rivolto all’Adiconsum e ha vinto. Un uomo residente a Cagliari ha vinto la sua battaglia, lunga ben due anni, contro la società idrica. La richiesta di pagamento di 12500 euro di conguagli viene bocciata: “Nel bel mezzo dei festeggiamenti per la vittoria sulla partita dei conguagli regolatori. Abbanoa continua a dover riconoscere le proprie ragioni ai consumatori”, spiegano dalla società no profit guidata, a Cagliari, da Simone Girau.

“Continuano infatti ad arrivare ai nostri uffici riscontri positivi sul versante prescrizioni e i numeri sono da record. Ci sono voluti quasi due anni stavolta ma l’attesa è stata premiata. Un nostro socio si è infatti visto stracciare richieste per 12560,83 euro a causa della nostra richiesta dei riconoscimento della prescrizione”. Una cifra non solo folle, quindi, ma anche chiesta senza averne diritto. “Verificate sempre la bolletta, ricordandovi che i tempi di prescrizione sono ora di 2 anni contro i 5 del passato”.