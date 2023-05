Cagliari, le auto d’epoca in passerella davanti al municipio in via Roma

Grande successo a Cagliari domenica per le auto d’epoca esposte davanti al Municipio in via Roma. A partire dalle ore 17,30, provenienti da Castiadas sono arrivate le auto che hanno partecipato alla sedicesima edizione della Coppa Gentlemen Sardi e si sono schierate di fronte a Palazzo Bacaredda. Nonostante il tempo inclemente sono state tantissime le persone che si sono riversate nel tratto di Via Roma che per l’ occasione e’ stato chiuso al traffico.

Stupende le auto in passerella, tra le tante una spettacolare ” Ansaldo 4 F” del 1927 , una rarissima ” Itala 65 Sport “del 1930 , una ” Lancia Augusta” del 1934 , una ” Lancia Appia Coupe’ Pininfarina ” del 1960 , una ” Triumph TR3A ” del 1960. Particolare interesse hanno suscitato poi le auto provenienti dall’ autoparco di polizia di Cagliari e di Padova e dal Comando dei Carabinieri di Roma che sono arrivate sul posto a sirene spiegate tra lo stupore dei presenti . A coronamento della prestigiosa manifestazione i partecipanti sono stati ospitati all’ interno dell’Aula Consiliare dove, alla presenza dell’Assessore al Turismo Gianni Chessa , del Sindaco Paolo Truzzu , dei rappresentanti dell’ASI e dei vertici dell’Associazione Auto moto d’epoca Sardegna sono state effettuate le premiazioni previste per le varie categorie di auto che hanno preso parte alla kermesse automobilistica. Grande l’emozione degli equipaggi che hanno partecipato alla manifestazione i quali hanno accompagnato con lunghi applausi gli interventi delle autorità intervenute per l’occasione. Arriva a conclusione così uno dei piú importanti eventi nel settore dell’automobilismo storico previsti per il 2023 in Sardegna con un bilancio assolutamente positivo.