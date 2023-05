Quartu, guerra ai vandali: “Al Margine Rosso una statua della Madonna tra i rifiuti e fioriere spaccate”

Per chi non crede, bastano i rifiuti di tutti i tipi e i cocci dei vasi delle fioriere. Per chi crede, invece, lo sdegno pe quanto continua a capitare nella zona del Margine Rosso a Quartu è decisamente più elevato. Tra la spazzatura c’è anche chi ha abbandonato una statua di una Madonna, ancora in condizioni quasi perfette. I residenti, impegnati nelle ronde anche insieme a cittadini provenienti da altre zone e capitanati da Emanuele Contu, fanno quello che possono, ma non basta: “Ci risiamo. Fioriere distrutte, rifiuti in mezzo alla strada. Non passa giorno in cui giovani e adulti non commettano atti delinquenziali verso ciò che appartiene a tutti”, denuncia Contu.

“Sembra quasi non possano farne a meno di vandalizzare e inquinare. Ormai l’elenco é lungo. Questa volta é toccato 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗳𝗶𝗼𝗿𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗮 𝗦𝗨 𝗙𝗼𝗿𝘁𝗶 ed ai 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 gettati in mezzo alla strada per la 𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗡𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗦𝗶𝗴𝗻𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗕𝘂𝗼𝗻𝗰𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗼 ostruendo il passaggio di chi percorre quella strada per recarsi a casa. Il nostro impegno e’ un atto dovuto semplicemente perche viviamo questi luoghi, percorriamo queste strade, e non ci fermeremo certo di fronte all’ignoranza. Oggi”, annuncia il presidente del comitato dei residenti del Margine Rosso, “abbiamo riposizionato la grata con catena e lucchetto, tagliato le sterpaglie del piazzale del Forte Sabaudo e ovviamente sistemato i danni causati probabilmente da bande di ragazzini, riposizionando le piantine nelle fioriere”.