Cagliari: “Si parla di riaprire le discoteche, ma sono ancora negate le visite in ospedale”

Ancora “vietate” le visite in ospedale. A Radio Casteddu Stefano Urgeghe, 48 anni di Cagliari, diventato da poche ore papà: “Mia moglie ha partorito al Brotzu e l’ho vista oggi ma era ricoverata da 10 giorni. Non l’ho potuta vedere prima perché, come pressoché in tutti gli ospedali, sono vietate le visite per via del covid.

A mio giudizio, però, la cosa ridicola è che si sta parlando di entrare in discoteca, per esempio, con 3 caratteristiche: tampone negativo, vaccino o aver passato il covid.

Io ho fatto sia il vaccino che il tampone e la potrò rivedere solo quando la dimetteranno. Come me ci sono altri mariti e parenti e penso che basterebbe fare il tampone per poter entrare una volta al giorno”.

