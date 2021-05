Patrizia di Cagliari: “Mi rubano l’acqua da un anno, aiutatemi”

Una situazione da SOS: furti d’acqua che vanno avanti “da circa un anno”.

A Radio Casteddu, Patrizia di Cagliari: “Io me ne sono accorta a settembre, però penso che questa storia vada avanti da un un anno circa. Abito in un appartamento comunale, con la vicina ho sempre avuto un buon rapporto ma mi sono accorta che qualcosa non andava dai rumori della centralina quando il nostro rubinetto era chiuso. Ho mandato una mail al comune e ai servizi pubblici e, questi ultimi, non mi hanno risposto.

Le bollette sono purtroppo più che raddoppiate: ho sempre pagato 90 euro circa, ora anche 250″.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

