Cagliari, autocarro causa un maxi tamponamento in via Peretti: sei auto coinvolte

Tamponamento a catena nella tarda serata di ieri in via Peretti a Cagliari.

Il conducente di un autocarro che transitava in via Peretti in direzione dell’asse mediano, per cause ancora in fase di accertamento, ha tamponato violentemente una Opel Astra incolonnata nel traffico. La Opel, spinta in avanti, ha colpito a sua volta una Renault Modus, che a sua volta ha urtato una Citroen C4 Picasso dando vita ad un grosso tamponamento a catena che ha coinvolto anche una Fiat Seicento e una Toyota Yaris, per un totale di sei veicoli incidentati.

Alla fine gli unici a finire in ospedale con l’ambulanza sono stati gli occupanti della Renault Modus, trasportati all’ospedale Marino col 118. Nessuna conseguenza fisica invece per il conducente del furgone, un ragazzo di San Sperate.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.