Cagliari, auto paurosamente in contromano in via Scano:: “Situazione del traffico grave, il Comune deve intervenire”. E’ stato un anziano a salvare la vita a diverse persone, bloccando l’auto che stava volando contromano in via della Pineta e “imponendo” all’autista la giusta manovra per tornare in carreggiata. La consigliera di Forza Italia Roberta Sulis denuncia il grave episodio di stamattina e presenta una mozione in Aula: ” Stamattina, verso le 9:30, in Via Scano, una macchina percorreva la strada contromano, rischiando di causare un gravissimo incidente. Per questo ribadisco l’importanza di attuare una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Nella seduta del Consiglio Comunale di Cagliari di Martedì 8 Ottobre 2024, è stata approvata all’unanimità la mozione inerente a questo argomento, presentata da me, come prima firmataria.

La mozione ha determinato la scelta, da parte del consiglio comunale, di investire in interventi mirati a rendere più sicure le strade della nostra Città, ma ad oggi c’è ancora molto da fare. È necessario verificare le condizioni di strade, attraversamenti ed incroci nei quali si ripetono incidenti stradali, per apportare tutte le modifiche che le rendano luoghi sicuri.



È necessario promuovere una campagna di educazione stradale, che renda consapevoli tutti i cittadini che le strade sono sicure solo se ognuno (automobilista, motociclista, ciclista, pedone) segue le regole. I problemi di sicurezza stradale provocano un numero elevato di vittime o di invalidità civili, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita delle persone e sul piano sociale e sanitario