Statale 554, parte il nuovo grande progetto: via tutti i semafori, maxi rotatorie agli svincoli di ogni paese. Vertice tra il sindaco Zedda e l’Anas, decolla il nuovo progetto per rendere sicura la statale 554: i soldi ci sono e il vecchio piano sarà semplificato, con la realizzazione di speciali rotatorie anti traffico agli incroci di Selargius, Quartu, Dolianova, Sinnai, Serttimo, Dolianova. E i tempi potrebbero essere veloci. Il vecchio progetto che di fatto è fermo da oltre dieci anni, non piaceva tantissimo ai sindaci dell’hinterland cagliaritano che più volte avevano espresso le loro perplessità. Ora saranno alcuni qualificatissimi progettisti a renderlo più snello, per utilizzare finalmente quei finanziamenti già a disposizione e provare a risolvere il nodo più delicato della circolazione nel Cagliaritano.

Poi ci saranno i marciapiedi, in quello che diventerà un grande viale urbano. Qual è la differenza col progetto di fatto mai iniziato? La maggiore “leggerezza” delle rotatorie, che non saranno scavate ma realizzate in maniera più semplice e veloce. In fondo quanto tempo ci vuole per fare una rotonda? Poi il futuro prevede anche il passaggio della metropolitana leggera, ma in questo caso saranno ancora tempi lunghi. Ora si punta a un piano flash, sulla 554 non si può più aspettare.

Cosa sappiamo? Nell’incontro tra sindaco, Anas e progettisti è emersa la necessità di rendere meno impattanti le rotatorie della svolta, e di aumentarne al massimo la sicurezza. Ma è emerso soprattutto un fattore: gli attuali semafori sono la trappola e sono la vera e unica causa degli ingorghi infernali che ogni giorno penalizzano migliaia di pendolari. E vanno dunque il più possibile eliminati. L’idea che sarà presto ufficializzata è quella di dare a ogni svincolo di ogni paese una larga rotatoria ma più semplice da realizzare, e in tempi medio brevi. Senza i semafori e con al loro posto le rotonde la circolazione nella carreggiata che andrà resa più ampia e fruibile non potrà che giovarne, eliminando al massimo le code e il pericolo di gravi incidenti. Resta ovviamente il solito dubbio: gli automobilisti cagliaritani hanno imparato a usare le rotatorie e i loro sensi di marcia? Secondo gli esperti sono l’idea più pratica per decongestionare la circolazione. L’accelerata del restyling della 554 è in corso d’opera: non c’è più tempo, bisogna fare partire al più presto i lavori.