La fitta nebbia che dalle prime ore del mattino ha avvolto Cagliari ha avuto ancora una volta ripercussioni sul traffico aereo, causando disagi nello scalo di Elmas.

Due voli diretti nel capoluogo sardo, entrambi operati da Ryanair, non sono riusciti ad atterrare come previsto e sono stati dirottati verso altri aeroporti dell’isola. Il collegamento proveniente da Karlsruhe Baden-Baden, atteso poco dopo le 8, è stato reindirizzato su Olbia, mentre l’aereo in arrivo da Düsseldorf, con arrivo schedulato alle 8:25, è stato fatto atterrare ad Alghero.

Le difficoltà operative hanno avuto effetti anche sulle partenze: i voli in uscita da Cagliari verso Düsseldorf (FR04833) e Karlsruhe Baden-Baden (FR05258) hanno registrato ritardi a catena.