I Rossoblu nella tana della capolista cercano altri punti per la corsa verso la salvezza.

Nell’anticipo della 33ª giornata del campionato di Serie A, il Cagliari affronta i nerazzurri di Cristian Chivu per cercare di rallentare la loro corsa verso lo scudetto e rientrare in Sardegna con un risultato positivo.

Sono 24 i calciatori rossoblu convocati da Fabio Pisacane. Tra questi, oltre ai lungodegenti Felici ed Idrissi, non figura neanche Pavoletti che non ha ancora recuperato e Mazzitelli, uscito anzitempo per infortunio nella vittoriosa gara casalinga contro la Cremonese, che ha visto il riacutizzarsi del problema muscolare patito contro la squadra di Marco Giampaolo.

A disposizione i portieri Caprile, Sherri e Ciocci; i difensori Palestra, Rodriguez, Raterink, Dossena, Mina, Zappa, Ze‘ Pedro e Obert; i centrocampisti Adopo, Gaetano, Deiola, Liteta, Folorunsho e Sulemana; gli attaccanti Kilicsoy, Albarracin, Belotti, Borrelli, Mendy, Trepy ed Esposito.

Da valutare le scelte finali che Fabio Pisacane proporrà per la sfida con l’ Inter, a partire dalla disposizione del pacchetto difensivo, che dovrà contrastare l’attacco più prolifico del campionato, per proseguire con lo schieramento a centrocampo chiamato ad opporsi alla fisicità ed alla qualità di quello nerazzurro e, per finire, con il reparto avanzato che avrà il compito di provare ad impensierire una delle difese piùermetiche della serie A.

Sulla carta, il confronto tra le due compagini sembrerebbe favorire nettamente quella nerazzurra. Però nel calcio, a volte, è accaduto che la squadra più favorita sia incappata in tutta una serie di circostanze negative che, alla fine dell’incontro, hanno permesso a quella meno attrezzata di portare via dei punti inaspettati.

Il Cagliari ha il dovere di provarci, affrontando l’avversario da subito con determinazione, concentrazione e lucidità, necessarie per provare ad uscire indenne da un campo dove poche squadre sono riuscite a far punti.

La vittoria con la Cremonese ha interrotto una sequenza di quattro sconfitte consecutive ed un bottino di soli due punti in otto partite, consentendo di tenere un congruo margine di punti dalla terzultima in classifica; occorre pero cercare di dare continuità e provare ad ottenere punti preziosi contro qualunque avversario.

Il campo darà il suo verdetto, ma certamente il Cagliari dovrà dimostrare ai propri tifosi di dare tutto quello che ha e di onorare la maglia rossoblu.