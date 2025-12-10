ILIADE

Il gioco degli dèi

di Francesco Niccolini

con Alessio Boni e Antonella Attili

e con (in o. a.) Haroun Fall, Jun Ichikawa, Liliana Massari, Francesco Meoni, Elena Nico, Marcello Prayer

testo di Francesco Niccolini, liberamente ispirato all’“Iliade” di Omero

drammaturgia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer

scene Massimo Troncanetti | costumi Francesco Esposito

disegno luci Davide Scognamiglio | musiche Francesco Forni

creature e oggetti di scena Alberto Favretto – Marta Montevecchi – Raquel Silva

(la foto di Alessio Boni è di Gianmarco Chieregato)

regia Roberto Aldorasi – Alessio Boni – Marcello Prayer

produzione compagnia Nuovo Teatro – diretta da Marco Balsamo

in coproduzione con Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo,

Fondazione Teatro della Toscana e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

da mercoledì 10 a domenica 14 dicembre al Teatro Massimo di Cagliari

mercoledì 10 dicembre – ore 20.30 – turno A

giovedì 11 dicembre – ore 20.30 – turno B

venerdì 12 dicembre – ore 20.30 – turno C

sabato 13 dicembre – ore 19.30 – turno D

domenica 14 dicembre – ore 19.00 – turno E

lunedì 15 dicembre alle 20.30 al Teatro Verdi di Sassari

Nell’Isola sotto le insegne del Cedac Sardegna, “Iliade / Il gioco degli dèi” di Francesco Niccolini, con Alessio Boni e Antonella Attili e con (in o.a.) Haroun Fall, Jun Ichikawa, Liliana Massari, Francesco Meoni, Elena Nico e Marcello Prayer, con la regia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni e Marcello Prayer – produzione compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, in coproduzione con Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, Fondazione Teatro della Toscana e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Tra epica e commedia, la pièce – in cartellone da mercoledì 10 a domenica 14 dicembre al Teatro Massimo di Cagliari (tutti i giorni da mercoledì a venerdì alle 20.30, sabato alle 19.30 e domenica alle 19) e lunedì 15 dicembre alle 20.30 al Teatro Verdi di Sassari per la Stagione 2025-2026 de La Grande Prosa descrive il declino di un’antica civiltà dominata dagli dèi olimpici, dopo la nascita della tragedia e la consapevolezza delle responsabilità individuali di fronte alle leggi della polis.

“Iliade / Il gioco degli dèi” propone un’inedita versione del mito firmata dal Quadrivio – Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer – che dopo “I Duellanti” e la mise en scène del “Don Chisciotte”, porta in teatro il celebre poema di Omero per confrontarsi con un capolavoro della cultura occidentale e con il racconto della più famosa di tutte le guerre.

Nell’“Iliade” riscritta da Francesco Niccolini, appare uno Zeus ormai “invecchiato” e consapevole della crisi del “suo” regno accanto a una Era, sua sposa, che cerca di rianimarlo ricordando gli antichi fasti: gli esseri umani non temono più il potere dei superni, non obbediscono più ai loro capricci e cercano anzi di opporsi al fato, ma nell’epico conflitto fra achei e troiani gli olimpici decidevano ancora le sorti degli eserciti e gli eroi – come Ettore e Achille – non potevano comunque sfuggire al proprio destino.

Un’occasione per riscoprire il mito e riflettere sul fascino pericoloso del “gioco delle armi” che a distanza di millenni continua a seminare morte e distruzione sul pianeta e ammaliare i potenti della terra: sulla scena si alternano la quiete domestica dell’Olimpo, dove gli dèi si lasciano travolgere dalle loro passioni e mostrano le loro inclinazioni e le battaglie e i duelli tra gli eroi omerici, culminanti nella caduta di Troia, perfetta sintesi della ferocia e dell’assurdità della guerra.