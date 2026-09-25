Il Comune di Quartu Sant’Elena si aggiudica il premio nella categoria Casa della quarta edizione del Premio Future4Cities, il riconoscimento promosso da Will Media e FROM che ogni anno racconta i progetti più innovativi dell’Italia urbana. Su oltre 250 candidature arrivate da tutta Italia, la giuria di 17 esperti di rigenerazione urbana, architettura e innovazione sociale ha selezionato 25 finalisti, cinque per ciascuna delle cinque categorie del premio; dopo le votazioni online della community, chiuse il 4 settembre con circa 40mila voti, i vincitori sono stati annunciati oggi sul palco delle OGR Torino, nella prima giornata del festival “Alta pressione”, in programma fino al 27 settembre.

Per la categoria Casa vince Riqualificazione Ex Fornaci Picci, il progetto di rigenerazione urbana promosso dal Comune di Quartu Sant’Elena su un’ex area industriale dismessa nella città metropolitana di Cagliari.

Da area industriale dismessa a smart city, vincitore nella categoria Casa

Promosso dal Comune di Quartu Sant’Elena, il progetto interessa “Le ex Fornaci Picci”, un’area industriale dismessa di circa 57mila mq segnata da diverse criticità ed elementi di degrado. L’obiettivo dell’Amministrazione è trasformarla in uno spazio urbano multifunzionale: una funzione abitativa, con un intervento di housing sociale in fase di definizione; una funzione socio-culturale; e una funzione ambientale, attraverso la riqualificazione del parco urbano. Il progetto punta a diventare un modello di rigenerazione replicabile in altri quartieri della città, nell’ambizione di trasformare Quartu Sant’Elena in una smart city.

«Quando abbiamo iniziato Future4Cities, volevamo capire dove stesse già accadendo il futuro delle città italiane. Dopo più di mille progetti mappati, la risposta è evidente: sta accadendo in tantissimi luoghi, nelle grandi città come nei centri più piccoli, grazie ad amministrazioni, associazioni, imprese e cittadini che provano nel concreto a cambiare le cose. Le città si confermano l’epicentro delle sfide del nostro tempo, ma anche il laboratorio delle soluzioni. È per questo che abbiamo messo le città al centro del nostro racconto del cambiamento. Future4Cities è la community che fa emergere queste storie, le connette e permette alle idee che funzionano di viaggiare da una città all’altra. I 40mila voti raccolti quest’anno ci dicono che questa ricerca non interessa soltanto gli addetti ai lavori.» ha commentato Paolo Bovio, editorial news lead Chora & Will e direttore editoriale di Future4Cities.