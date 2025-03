La fogna ostruita e in un piazzale esterno si sono riversati liquami maleodoranti che hanno fatto scattare gli studenti che si sono riversati nei corridoi dell’istituto. Niente lezione sino a quando tutto non sarà risolto, insomma, questo è l’intento. Gli addetti ai lavori sono già sul luogo per ripristinare la funzionalità della fogna intasata, la situazione dovrebbe risolversi presto e senza grosse conseguenze.