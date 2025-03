Questo secondo Tripadvisor che, pochi giorni fa, ha reso noti nomi e recensioni delle migliori 10 spiagge in Italia. Al primo posto balza la spiaggia dei Conigli, Sicilia, al secondo posto la Pelosa. Nessuno mette in dubbio il fascino del luogo, ma la difficoltà a trovare posto e i prezzi onerosi fanno storcere il naso a chi decide di trascorrere le vacanze in quell’angolo di paradiso terrestre.

Spunta anche il Poetto, “una larga spiaggia …da cui il soprannome Spiaggia dei Centomila, concesso a tutti, è la spiaggia metropolitana di Cagliari, è ben servita e lambita da acque pulite” si legge. Niente è messo in discussione, insomma, se non da un servizio di un quotidiano locale che, forse, accentua, un pò troppo il risultato della classifica: “Sardi delusi Sicilia esulta” si legge.

“Per i sardi, questa esclusione è una ferita difficile da digerire. Abituati a vedere le loro spiagge tra le più celebrate al mondo, si trovano ora a fare i conti con la dura realtà di una classifica che non premia più le loro coste. E mentre in Sardegna si discute su cosa abbia causato questo “scivolone”, la Sicilia festeggia il riconoscimento internazionale che la consacra come l’isola italiana più rappresentata nelle classifiche globali”. Immancabili i commenti sui social che si dividono con le opinioni. Una guerra al granello di sabbia più fine e il mare più trasparente, insomma, ognuno ha i suoi gusti, e la natura è bella per questo, poiché regala ampia scelta in base alle proprie esigenze e ovunque mai mancano visitatori e turisti intenti ad assaporare e godere dei colori e profumi del mare.