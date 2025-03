Luci colorate, anomale alle 4 del mattino.

Era affacciato al balcone di casa quando, ad un certo punto, un qualcosa di colorato e in movimento ha catturato l’attenzione di un lettore di Casteddu Online che ha voluto condividere quanto ha ripreso con il teleobiettivo da 500 mm. Impossibile capire cosa si possa celare dietro a quelle luci colorate, cosa possa essere quell’oggetto in movimento. Il dubbio resta e la curiosità aumenta, intanto si cercano altri testimoni di eventuali avvistamenti accaduti lunedì 24 febbraio notte o in giornate differenti.