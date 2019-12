Cagliari, 84enne alla guida di una Punto investe una donna sulle strisce: portata via in ambulanza

Cagliari, 84enne alla guida di una Punmto investe una donna sulle strisce: portata via in ambulanza. Incidente stradale con feriti questa mattina. Il conducente di una Fiat punto, un 84enne di Cagliari, nel transitare nella via Don Macchioni in direzione piazza Giovanni XXIII, per cause in fase di accertamento, ha investito un pedone, una 48enne di Cagliari, che attraversava sulle strisce pedonali. La donna veniva immediatamente soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al P.S. dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.