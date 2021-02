“Caffè e cappuccino meno cari in tanti bar di Cagliari, finalmente spendiamo meno per la colazione”

Giuliano Frau, presidente regionale dell’Adoc, ai microfoni di Radio Casteddu: “La colazione al bar costa meno finalmente, prima ci facevano pagare troppo, ci stanno guadagnando un po’ i consumatori anche se con l’asporto, infine, è tutto un po’ complicato, soprattutto in zona arancione. C’è da dire che non tanto ci affamano i baristi ma in tutti i casi c’è una contrazione del prezzo del caffè, del cappuccino ed è ben accolta da tutti quanti. Questo significa che anche i baristi, in un momento di disagio, hanno capito che bisogna cambiare i prezzi e siamo contenti per questo. In uno stato libero come l’Italia abbiamo la possibilità di poter scegliere i luoghi e i prezzi e si potrà anche aiutare a far capire ai commercianti, che vogliono recuperare quei costi che avevano durante la pandemia, di cercare a essere mercatalmente onesti”.

Ma quali prezzi si stanno abbassando?

“Per il caffè abbiamo notato che ci sono circa 10 centesimi di differenza in meno. In alcuni luoghi permangono i prezzi alti ma sono ovviamente da evitare. Per quanto riguarda le paste non abbiamo visto fluttuazioni invece. Purtroppo permane il fatto che non si può consumare al banco ma ci adatteremo: l’essere umano è nato per adattarsi per cui continueremo a fare questo.

Il segnale è che anche gli esercenti hanno capito la situazione e si stanno adattando”.

Risentite qui l’intervista a Giuliano Frau del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU