“Ecco l’app per aiutare i turisti disabili a trovare locali accessibili a Cagliari”

Un’app per aiutare i turisti disabili a trovare i locali accessibili. L’idea è di Marco Altea, 41enne cagliaritano, colpito dalla sclerosi multipla. “Grazie a questa app che stiamo costruendo i turisti disabili potranno godersi città, alberghi, pub e pizzerie”, spiega Altea, “perché quando sei in sedia a rotelle non sai come spostarti. Spesso ci sono i gradini per entrare o andare in bagno, l’app, grazie a sistemi che permettono di tracciare l’accessibilità, integrerà le mappatura esistenti nel proprio sistema e certifica come accessibile un locale”.

Sulle difficoltà dei disabili legate a Cagliari Altea ha raccontato un episodi che l’ha visto protagonista: la cancellazione dei parcheggi per disabili a causa della realizzazione di un pista ciclabile, accanto alla palestra che frequentava.

Risentite qui l’intervista a Marco Altea del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU