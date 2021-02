Maxi down telefonico anche in Sardegna: problemi con WindTre, Vodafone, Tim e Iliad

WindTre, Vodafone, Tim e Iliad. Le principali compagnie telefoniche stanno avendo, in tutta Italia, grossi problemi. E c’è un maxi down telefonico che colpisce un po’ ovunque tutta la nazione, Sardegna compresa. Dalle diciannove è un’impresa poter telefonare, e tanti utenti stanno segnalando anche problemi sulla rete internet: vuol dire che le principali app di messaggistica come WhatsApp, Telegram e Signal sono inutilizzabili. Decine di migliaia, ormai, le segnalazioni: i “down” maggiori sembrano riguardare WindTre e Iliad, ma fioccano gli “sos” anche per Vodafone e Tim, come riportato anche dal sito Downdetector, che monitora in tempo reale la situazione delle linee telefoniche basandosi soprattutto sulle segnalazioni degli utenti. L’unica speranza è che il problema possa essere risolto in tempi rapidi.