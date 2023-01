Caccia aperta tutto l’anno in Sardegna, infuriano le polemiche: “Ricorso al Parlamento europeo”

Caccia aperta tutto l’anno o, meglio, attività di contenimento della fauna selvatica: non si placano le polemiche dopo l’accoglimento dell’emendamento poche settimane fa. Massimiliano Tronci: “Si darà piena discrezionalità alle amministrazioni locali, che potranno essere condizionate dai cittadini – elettori, non tecnici, perciò senza nessun parere motivato a monte dell’eventuale abbattimento di tali specie di fauna selvatica”.

Non si placano i toni da quando la V Commissione permanente “Bilancio, Tesoro e Programmazione” della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (C. 643-bis), ha accolto un emendamento – il n. 78.015 – che, in buona sostanza, consente la possibilità di aprire la caccia tutto l’anno, qualsiasi giorno, anche entro le aree naturali protette e i centri urbani.

Interviene sul punto Massimiliano Tronci, giurista con esperienza ultradecennale presso diverse amministrazioni pubbliche in ambito di Ecologia e diritto Ambientale.

“Sono decisamente preoccupato con l’entrata in vigore della nuova legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica, entrata in vigore il 2 gennaio 2023, con riferimento al l’emendamento dell’onorevole Le Foti. Forse sfugge agli occhi di persone non esperte il punto più importante e cioè che tutti i piani di abbattimento non saranno più basati su alcun parere tecnico-scientifico, dal momento che dato l’I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) verrà coinvolto solo per rilasciare pareri obbligatori, ma non vincolanti”.