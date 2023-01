Samassi, fuochi d’artificio sparati in occasione di feste private: “Una moda che può essere pericolosa”

Fuochi d’artificio sparati in occasione di feste private e compleanni: una moda che ha preso piede da diverso tempo in paese, l’ultimo episodio è avvenuto solo qualche giorno fa.

Improvvisamente si illumina il cielo e si odono forti boati: generalmente gli spettacoli pirotecnici, di breve durata, vengono eseguiti all’interno del centro abitato, senza alcuna autorizzazione, spaventano le persone e gli animali e possono causare danni se mal gestiti.

Le lamentele si susseguono, come i post di protesta da parte dei cittadini contrari a questa nuova usanza: “A tutti i genitori che volessero festeggiare con giubilo di granate e fuochi d’artificio i compleanni dei loro figli poiché “sono ragazzi e devono divertirsi” ricordo che possono farlo in sicurezza presenziando loro in qualità di maggiorenni responsabili all’accensione ed esplosione degli stessi, magari perché i minorenni non possono maneggiare questi esplosivi” commenta una cittadina nel gruppo facebook dedicato al paese. “Inoltre devono chiedere i dovuti permessi. Sono dispiaciuta perché questa dei botti ai compleanni e alle feste è una moda a Samassi che deve finire in quanto pericolosa e molesta”.

Insomma, festeggiare si ma con i dovuti modi.