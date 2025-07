Burcei, paura per il sindaco Simone Monni, “Oggi me la sono vista brutta ma fortunatamente sto molto meglio”. Un malore e la corsa in ospedale ma durante il tragitto si ferma e chiede aiuto perché non più in grado di guidare. È accaduto questa mattina: “Ci tengo a ringraziare i bravissimi operatori della Misericordia di Burcei per la disponibilità e per avermi soccorso in tempi rapidissimi.

Grazie a tutta l’amministrazione e al Segretario Comunale per la vicinanza e in particolar modo al mio Vice Ignazio Monni che mi ha soccorso aspettando con me l’arrivo dell’ambulanza (rimettendoci pure la macchina)” , ha espresso pubblicamente il sindaco.

“Chiedo anche scusa se ho fatto spaventare qualcuno ma non era mia intenzione, giuro!

Grazie a tutta la mia famiglia che si è malamente “assicata” ma è sempre al mio fianco a darmi forza, amore e coraggio.

Insomma grazie a tutte le persone che si sono preoccupate per la mia salute e che si ricordano che dietro il Signor Sindaco c’è sempre e ancora Simone fatto di carne e ossa.

Il mio corpo mi ha dato un segnale forte e chiaro con un punto esclamativo gigante per dirmi che devo rallentare di parecchio e prendermi cura della mia salute.

La salute, non è una barzelletta ma una cosa seria che va rispettata sempre altrimenti ci chiama per pagare il conto, proprio come successo a me oggi.

Comunque come dice l’anziano saggio:” S’importanti est a du podi contai!””.