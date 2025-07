Un incidente che poteva essere una tragedia si trasforma nella favola a lieto fine di una bimba disabile di 9 anni. La piccola è caduta con la carrozzina nel porto canale di Riccione durante lo show dei fuochi d’artificio per la Madonna del Mare tenutosi ieri sera. Come riportato da Il Resto del Carlino, durante lo spettacolo, la carrozzina è scivolata in acqua trascinando con sè la piccola a due metri sott’acqua, senza che lei potesse liberarsi dalle cinture di sicurezza alle quali era legata.

Ad osservare la scena l’appuntato scelto dei carabinieri Giovanni Giugliano, 44 anni, in forza al Radiomobile di Riccione. Il coraggioso carabiniere si è tuffato in soccorso della bimba, salvandola da un terribile destino. Un salvataggio davvero da fiaba, avvenuto davanti ai genitori con i quali era in vacanza e le tante persone presenti, che quando hanno accolto il 44enne con un lungo applauso. Entrambi stanno fortunatamente bene e sicuramente nessuno dei due dimenticherà quei momenti.