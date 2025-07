Cagliari, aggredita da un cane nella spiaggia del Poetto riservata ai 4 zampe, 49enne trasportata in ospedale: ha una profonda ferita nella coscia. È accaduto nello spazio di fronte all’ospedale Marino, martedì 15 luglio alle 7,45: “Noi eravamo dentro l’area recintata, sul cancello per uscire nella battigia è iniziata l’aggressione al mio cane. Si è riparato tra le mie gambe e il cane ha attaccato a me”.

È ancora molto scossa e dolorante S.D., la donna che ha riportato una seria lesione alla coscia destra dopo i morsi da parte di un Labrador: “Era con i padroni che, dopo l’accaduto, sono scappati. Voleva attaccare il mio cane che ha cercato riparo tra le mie gambe e ha preso me solo per caso. Era talmente infuriato che rispondeva a nessuno. Voglio raccontare quanto accaduto al fine di mettere in guardia gli avventori della spiaggia e spero che questo non capiti più”.La donna, dopo il fatto, è stata soccorsa da un uomo, subito dopo ha provveduto a chiamare il 112. “Due persone mi hanno aiutato a fermare il sangue e ripulire la ferita e mi hanno anche accompagnato all’ambulanza. Sul posto c’era una pattuglia della polizia locale di Cagliari, sono arrivati anche loro con il mezzo di soccorso ma troppo tardi poiché i padroni del cane erano già scappati”. La donna ha già provveduto a contattare le forze dell’ordine per sporgere denuncia, “alcuni tra i presenti hanno detto che avrebbero testimoniato ma ero troppo agitata e non ho preso i contatti. Sicuramente sono abituali del posto”.La donna è stata trasportata dall’ambulanza a Monserrato e ancora oggi è seguita dal medico di famiglia per le cure necessarie.“Chiedo ai presenti chw hanno assistito all’accaduto di contattarmi privatamente a questa mail [email protected] “.